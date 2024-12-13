Губернатору пожаловались на плохую связь в регионе

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Жительница области рассказала губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных о проблемах со связью в Черняховске. Об этом она сообщила во время прямой линии в четверг, 12 декабря.

«Все жалуются именно по району Шпринта — нет мобильной связи и плохо работает интернет», — рассказала жительница и добавила, что по этой причине она по несколько дней не может дозвониться своей бабушке, которая проживает в Черняховске на улице Шевченко.

«Я 12 лет занимался в отрасли связи и интернета и обратил внимание сразу же, как приехал, что у нас есть проблемы со связью», — ответил Беспрозванных. «Сегодня мы специально также готовим программу, для того чтобы участвовать в том числе в федеральных мерах поддержки по, во-первых, улучшению качества связи и интернета. Уже по ряду населенных пунктов мы впервые в этом году, если мне память не изменяет, по 13 населенным пунктам улучшение качества связи провели», — добавил он.

Губернатор отметил, что сейчас проводится мониторинг всего покрытия интернета в регионе, после чего будут точечно решать проблемы со связью. «Это одна из приоритетных задач, которая стоит перед правительством, поскольку к следующей задаче мы не можем приступить — это цифровизация самого региона, что позволит намного эффективнее управлять регионом и намного быстрее, в том числе принимать обратную связь от населения», — сказал он.

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