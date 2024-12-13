Проект культурно-досугового центра в посёлке Озерки прошёл экспертизу

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В посёлке Озерки Гвардейского городского округа планируют построить культурно-досуговый центр. Проект получил положительное заключение экспертизы. Информация об этом опубликована на сайте ГИС ЕГРЗ

Техническим заказчиком является муниципальное бюджетное учреждение «Техконтрольстрой» Гвардейска. Проектную документацию подготовило ООО «Центр инженерных взысканий». Застройщик — администрация Гвардейска.

Строительство центра запланировано по адресу посёлок Озерки, Школьная 1 Б. «В новом одноэтажном здании площадью более тысячи квадратных метров предусмотрены зрительный зал на 300 человек с эстрадой, библиотека с комнатой для чтения книг, помещения для администрации, артистов, сценического оборудования и звукооператорская студия. Современное учреждение появится в центре поселка рядом со школой и станет новым центром притяжения для жителей всех возрастов», — сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России» и отмечает, что генеральным проектировщиком является ООО «АМПИР».

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