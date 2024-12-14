Погода в Калининграде 14 декабря

Погода в Калининграде 14 декабря
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Днём в субботу, 14 декабря, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшие осадки. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура будет в районе 1°C. Ветер, как обещают синоптики, будет юго-западный, около шести метров в секунду. Атмосферное давление — 753 мм ртутного столба.

На побережье и в центре региона днём ожидается температура +1°C. На востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы также ожидается −2°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно для этого сезона чуть теплее (до 0°C), а на востоке и в центре региона прохладнее (до −5...-6°C). На территории всего региона возможен небольшой снег с дождём.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в субботу ждёт пасмурная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе −2,1°C, днём поднимется до 0°C, а вечером немного поднимется до 0,8°C. В течение всего дня прогнозируется юго-западный ветер, до 5 м/с. Влажность — на уровне 89%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о пике похолодания и о минусовой температуре.

«Утром и в первой половине дня — переменная облачность, без осадков, после обеда и вечером — преимущественно пасмурно, ожидаются умеренные осадки в виде снега/мокрого снега, переходящие в дождь. Ветер ночью преимущественно южный, 4-7 м/с (на побережье в порывах до 10-12 м/с), с утренних часов юго-западный, 4-9 м/с в Калининграде и области и до 10-14 м/с в порывах на побережье, вечером в порывах на побережье до 14-17 м/с.», — добавляют синоптики.


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