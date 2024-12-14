Минздрав: потребление алкоголя должно сократится до 7,8 л на человека в год

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Правительство России утвердило концепцию снижения алкогольного потребления на период до 2030 года. Согласно ей, потребление этанола в России должно сократиться до 7,8 л на человека в год. В 2023 году этот показатель был на 12,3% больше и составлял 8,9 л, сообщает «Коммерсант».

Минздрав напомнил, что в 2009 году Правительством была принята подобная концепция снижения потребления алкоголя к 2020 году. В результате её реализации употребление этанола на душу населения за этот период снизилось с 18 до 8,8 л.

Главными целями концепции Минздрав называет снижение заболеваемости, инвалидности и смертности из-за употребления алкоголя, укрепление здорового образа жизни, развитие систем профилактики злоупотребления алкогольной продукцией, а также развитие систем медицинской реабилитации и социальной адаптации лиц с алкогольной зависимостью.


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