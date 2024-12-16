Ветеран Великой Отечественной войны Нина Фролова отметила столетний юбилей

Ветерану Великой Отечественной войны и становления Калининградской области Фроловой Нине Сергеевне 15 декабря исполнилось 100 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Нина Фролова родилась в Алтайском крае в многодетной семье. После окончания школы в 1941 году по настоянию матери поступила в медицинское училище в Барнауле. Через три года её направили в отдалённую деревню на борьбу с эпидемией сыпного тифа. День Победы она встретила уже в Барнауле.

После войны Нина Сергеевна переехала жить в Калининград, где познакомилась со своим будущим мужем. Сначала она трудилась в военном госпитале, потом — в больницах города. Общий трудовой стаж ветерана составляет 50 лет.