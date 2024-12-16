В регионе к началу апреля намерены привести в порядок могилы воинов ВОВ

В регионе к началу апреля намерены привести в порядок могилы воинов ВОВ
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Память

Власти Калининградской области планируют привести в порядок все захоронения воинов Великой Отечественной войны к началу апреля. Об этом в прямом эфире «Центра управления регионом» 16 декабря заявил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Министр пояснил, что мероприятия приурочены к годовщине победы в ВОВ. При этом власти намерены привести в порядок все захоронения на месяц раньше праздника. Ермак отметил, что «основные усилия первого квартала» 2025 года «будут направлены на это».

«Следующий год будет особенным, потому что это 80-летие победы. [У нас] 90% усилий направлены на то, чтобы достойно отметить этот праздник. Помимо этого, у нас основная задача — привести в порядок все захоронения воинов, павших в Великую Отечественную войну. Это нужно успеть сделать всё до 9 апреля», — заявил министр по культуре и туризму и пояснил, что в этот день будет праздноваться юбилей со дня окончания штурма Кёнигсберга.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter