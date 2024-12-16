В регионе к началу апреля намерены привести в порядок могилы воинов ВОВ

Власти Калининградской области планируют привести в порядок все захоронения воинов Великой Отечественной войны к началу апреля. Об этом в прямом эфире «Центра управления регионом» 16 декабря заявил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Министр пояснил, что мероприятия приурочены к годовщине победы в ВОВ. При этом власти намерены привести в порядок все захоронения на месяц раньше праздника. Ермак отметил, что «основные усилия первого квартала» 2025 года «будут направлены на это».

«Следующий год будет особенным, потому что это 80-летие победы. [У нас] 90% усилий направлены на то, чтобы достойно отметить этот праздник. Помимо этого, у нас основная задача — привести в порядок все захоронения воинов, павших в Великую Отечественную войну. Это нужно успеть сделать всё до 9 апреля», — заявил министр по культуре и туризму и пояснил, что в этот день будет праздноваться юбилей со дня окончания штурма Кёнигсберга.