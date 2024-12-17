Госдума ввела уголовную ответственность за неоднократную продажу вейпов детям

На планерном заседании Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о введении уголовной ответственности за неоднократную продажу несовершеннолетним табачной продукции, никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что неоднократной розничной продажей несовершеннолетнему считается розничная продажа лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние.

Новые нормы включаются в статью 151.1 Уголовного кодекса РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции). Наказание предусмотрено в виде штрафа до 80 тыс. руб., либо исправительных работ на срок до одного года с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.