Минэк разработал проект о регулировании увольнений и сверхурочной работы

Минэкономразвития подготовило проект изменений в Трудовой кодекс для увеличения гибкости рынка труда на фоне нехватки персонала. Об этом сообщает РБК со ссылкой на один из сопроводительных материалов к законопроекту.

Документом, в частности, предусмотрен лимит сверхурочной работы на уровне четырех часов в день и 240 часов в год. В настоящее время продолжительность сверхурочной работы для каждого сотрудника должна быть не более четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Предлагается двойная оплата каждого часа работы при переработке свыше 120 часов. На сегодняшний день первые два часа сверхурочной работы требуется оплачивать не менее чем в полуторном размере от зарплаты, последующие часы — как минимум в двойном размере.

Поправки предусматривают также снятие запрета на отзыв из непрерывного отпуска работников вредных производств, если сотрудник согласен на это и работа будет оплачена в двойном размере.

Кроме того, министерство также предлагает сократить срок уведомления работника об изменениях условий трудового договора по инициативе работодателя до одного месяца (на данный момент речь идет о двух месяцах), а также увеличить перечень причин для расторжения трудового договора по инициативе работодателя. В частности, поводом для увольнения станет отсутствие сотрудника на рабочем месте в течение четырех месяцев по неизвестной причине. Расторгнуть договор с сотрудником в одностороннем порядке работодатель сможет и из-за хищения по месту работы, за которое был назначен судебный штраф или вынесено постановление судьи, даже если уголовное преследование прекратилось.

Предлагается установить срок отзыва работником заявления об увольнении по собственному желанию (не позднее чем за три дня до окончания срока предупреждения об увольнении) и снять запрет на испытательный срок при приеме на работу людей в течение года с момента получения ими среднего профессионального или высшего образования. Число работников, с которыми субъекты малого и среднего бизнеса могут заключить срочный договор, предлагается увеличить с 35 до 70 человек.

Документ также предлагает оставить норму о рабочем времени, не превышающем 36 часов в неделю, только для женщин, которые работают в организациях сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства. На данный момент льгота распространяется на всех россиянок, живущих и работающих в сельской местности.