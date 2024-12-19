Путин — о невозможности некоторыми россиянами получить семейную ипотеку: «Безобразие»

Владимир Путин во время «Прямой линии» 19 декабря назвал безобразием случаи, когда люди не могут взять положенную им семейную ипотеку. Президент отметил, что по этой программе не должно быть лимитов.

«Это безобразие, — заявил президент. — Во-первых, не должно быть никаких лимитов. Мы с Правительством уже эту тему обсуждали. Мне было обещано, и я это обещание проверю, насколько оно исполняется, что никаких лимитов не будет. Потому что в конечном итоге всё это связано с субсидиями со стороны государства».

Путин добавил, что банкам должно быть «в удовольствие получать 6% от тех, кто использует кредит».

«Разницу между банковской ставкой и этими шестью процентами должно возмещать государство. И здесь никаких лимитов со стороны государства быть не должно. Да, эта разница в банках оседает, между прочим. Для них это доход и не маленький. Поэтому если отказывают, то это значит, что правительство вовремя не направляет эту субсидию в банки. Наверное. Я проверю, обещаю вам, обязательно проверю», — добавил глава государства.

Президент назвал семейную и сельскую ипотеку важными инструментами в жилищном строительстве, отметив, что 50% построенного в прошлом году жилья — это ИЖС. Сельская ипотека, по его словам, также не должна иметь лимитов.