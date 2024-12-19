Заксобрание поддержало введение штрафов за нарушение правил выгула собак

Заксобрание поддержало введение штрафов за нарушение правил выгула собак
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Жизнь животных

Депутаты Законодательного собрания Калининградской области поддержали введение штрафов за нарушение правил выгула собак. Решение приняли на заседании 19 декабря.

Инициатива коснётся граждан, домашние животные которых гуляют без поводка и намордника, а также загрязняют «продуктами жизнедеятельности» детские и спортивные площадки, территории больниц и школ, парки, скверы и дворы. Законопроектом предусмотрено введение предупреждений и штрафов в размерах от одной до трёх тысяч рублей. При этом рассматривать дела о нарушении правил выгула собак уполномочивают Службу ветеринарии Калининградской области.

Председатель профильного комитета Заксобрания Вадим Снигирёв после заседания парламента пояснил, что введение такого закона «давно было необходимо». Он отметил, что в течение года жители региона пожаловались на нарушение правил выгула собак более 200 раз. При этом полностью инициатива заработает только с 1 марта 2025 года.

«Сейчас нужно до конца проработать механизм, как это будет работать. Правительство региона просило небольшую отсрочку по вступлению закона в силу для того, чтобы сейчас продумать все эти мероприятия, как это будет работать в жизни. <...> По мне ещё важно донести эту информацию до владельцев животных, чтобы они могли принимать меры уже на этом этапе, понимали, что за это будут наказывать», — пояснил Снигирёв и предположил, что контролировать соблюдение нормы можно будет «специальными совместными рейдами».

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