Заксобрание поддержало введение штрафов за нарушение правил выгула собак

Депутаты Законодательного собрания Калининградской области поддержали введение штрафов за нарушение правил выгула собак. Решение приняли на заседании 19 декабря.

Инициатива коснётся граждан, домашние животные которых гуляют без поводка и намордника, а также загрязняют «продуктами жизнедеятельности» детские и спортивные площадки, территории больниц и школ, парки, скверы и дворы. Законопроектом предусмотрено введение предупреждений и штрафов в размерах от одной до трёх тысяч рублей. При этом рассматривать дела о нарушении правил выгула собак уполномочивают Службу ветеринарии Калининградской области.

Председатель профильного комитета Заксобрания Вадим Снигирёв после заседания парламента пояснил, что введение такого закона «давно было необходимо». Он отметил, что в течение года жители региона пожаловались на нарушение правил выгула собак более 200 раз. При этом полностью инициатива заработает только с 1 марта 2025 года.

«Сейчас нужно до конца проработать механизм, как это будет работать. Правительство региона просило небольшую отсрочку по вступлению закона в силу для того, чтобы сейчас продумать все эти мероприятия, как это будет работать в жизни. <...> По мне ещё важно донести эту информацию до владельцев животных, чтобы они могли принимать меры уже на этом этапе, понимали, что за это будут наказывать», — пояснил Снигирёв и предположил, что контролировать соблюдение нормы можно будет «специальными совместными рейдами».