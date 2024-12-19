Президент: необходимо ввести ограничения по выдаче кредитов от 50 тыс. рублей

Путин предложил ввести период «охлаждения» для выдачи кредитов от 50 тыс. руб. Для принятия решения о выдаче кредита от 50 до 200 тыс. руб. необходимо давать несколько часов, а от 200 тыс. руб. — несколько дней. Такую меру в качестве противодействия мошенникам президент назвал на прямой линии, 19 декабря.

«Действительно, банки у нас научились быстро выдавать кредиты. Выдают их моментально, что называется, но они обязаны проверять платёжеспособность, — добавил Путин. — Даже есть определённое правило, согласно которому, если более чем 50% доходов гражданина идёт на обслуживание кредита, то в этом случае выдача таких кредитов становится для банка более дорогим удовольствием, и нагрузка на капитал для банка увеличивается. Есть правила Центрального банка, но то, что происходит сейчас, это, конечно, очень большую тревогу вызывает, потому что объёмы этого жульничества просто зашкаливают».

Путин также отметил, что телефонные мошенники из Украины выманили у российских граждан более 250 млрд руб. «Совсем недавно на мероприятии „Сбера“ Герман Оскарович Греф докладывал, рассказал о том, что по всей банковской системе у нас со счетов граждан только с территории Украины, где эта деятельность мошенническая возведена в ранг государственной политики, там под контролем спецслужб работают специалисты, центры целые по выманиванию денег у граждан России. Только с этого направления выманили более 250 млрд руб., — отметил президент. — Это, конечно, приобретает очень серьёзный размах. Это примерно то, что делала гитлеровская Германия, печатая деньги во время Второй мировой войны на наших союзников, в том числе Великобритании. Фунты стерлингов печатали и распространяли, для того, чтобы подорвать экономию в Великобритании. Примерно то же самое сейчас происходит на Украине по линии жульничества. И, конечно, нужно дисциплинировать эту ситуацию, нужно обратить серьёзное на это внимание».

Помимо этого, Путин обратил внимание на проблему открытия посреднических карт, на которые жертвы телефонных мошенников переводят деньги. «Есть предложение усилить не только контроль, но и ответственность этих людей, которые на самом-то деле являются соучастниками этих преступлений, участвуют в этих мошеннических схемах. Формальные вроде ничего не делают, но они понимают, для чего открывается карта на их имя. Есть предложение и уголовную ответственность за такую деятельность определить», — добавил президент.