Путин — об абортах: «Мы должны думать о благосостоянии российских семей»

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В вопросах, связанных с абортами, необходимо думать об уровне благосостояния российских семей и о праве женщины принимать такое решение. Об этом сказал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, 19 декабря.

«Конечно, мы здесь должны думать на тему о том, чтобы и религиозные убеждения не страдали, и мы решали бы вопросы, связанные с демографией, но в то же время мы должны подумать об уровне благосостояния российских семей с детьми и о их будущем, и о праве женщины принимать какие-то решения. Это тонкий вопрос, который в ходе пресс-конференции не решается», — отметил Путин.

Кроме того, президент затронул тему популярности порносайтов в России. «Порносайты смотрят, по-моему, во всём мире. Сначала порно-сайты, а потом думают, как котлету заказать, — сказал он. — Во всём мире, это же не только наша беда. Это беда и многих других стран. <...> И вообще, любые запреты, они имеют право на существование. Но нужно всегда предложить альтернативу — более интересную, чем порносайт. Вот так, чтобы человек залез бы туда, открыл бы порносайт, сказал бы: „Ну слушайте, это я уже видел. А мне хочется вот посмотреть что-то другое“. Чтобы захватывало человека, понимаете?».


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