Нацпарк «Куршская коса» предупреждает об операции «Ёлочка»

В национальном парке «Куршская коса» в преддверии новогодних праздников ужесточили контроль охраны хвойных молодняков. С 16 декабря введен усиленный график несения службы государственной инспекции на территории лесных массивов. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.

«На контрольно-пропускном пункте вплоть до 31 декабря специальная государственная инспекция проводит выборочный осмотр транспортных средств, выезжающих с особо охраняемой природной территории. По каждому факту нарушения природоохранного законодательства будет составлен протокол, в соответствии с которым с виновника взимается штраф в сумме 4 тысячи рублей плюс возмещение ущерба за срубленное дерево вплоть до возбуждения уголовного дела», — уточнили в нацпарке.

Посетителей просят отнестись с пониманием к проведению проверок, «так как они способствуют сохранению леса на Куршской косе».