Погода в Калининграде 20 декабря

Днём в пятницу, 20 декабря, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшой дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура будет в районе 6°C. Ветер, как обещают синоптики, будет западный, около шести метров в секунду. Атмосферное давление — 750 мм ртутного столба.

На побережье и в центре региона днём ожидается температура +6°C. На востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы также ожидается +5°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно для этого сезона чуть теплее (до +6°C), а на востоке и в центре региона прохладнее (до +5°C). На территории всего региона пройдёт небольшой дождь.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в пятницу ждёт пасмурная погода с небольшими дождями. Утром температура в Калининграде будет в районе +5,5°C, днём поднимется до +7,3°C, а вечером опустится до 3,4°C. Утром прогнозируется юго-западный ветер, который днём сменится на западный, до 6 м/с. Влажность — на уровне 78%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о продолжении осенней погоды в конце недели, тёплых температурах, сырости и ветре.

«Утром и днём +4...+7°C в Калининграде и области (на востоке — прохладнее, у побережья — теплее), переменная облачность/облачно с прояснениями, временами ожидаются локальные кратковременные заряды дождя, не исключена крупа. Ветер ночью и утром юго-западный, днём западный, вечером северо-западный, 4-10 м/с, в Калининграде и области в порывах до 12-15 м/с, в прибрежных районах в порывах до 14-18 м/с (утром и днём)», — добавляют синоптики.