Гурьевск возглавил список самых дотационных муниципалитетов области

Гурьевск возглавил список самых дотационных муниципалитетов области
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Гурьевский округ стал самым дотационным муниципалитетом в 2024 году. На обеспечение сбалансированности бюджета ему выделили более 30 млн рублей. Соответствующий проект постановления опубликован на официальном сайте правовой информации.

Всего на выравнивание бюджетов муниципальных образований региональное правительство направило 130 млн рублей. Из них 34,4 млн рублей направят Гурьевску, 12,9 млн рублей предназначены Светлогорску, 11,8 млн рубле — Багратионовску. Помимо них, в список дотационных округов попали также Неман (11,2 млн рублей), Балтийск (10,7 млн рублей), Черняховск (8,6 млн рублей), Зеленоградск (7,8 млн рублей), Славск (6,2 млн рублей), Мамоново (5,9 млн рублей), Советск (3,4 млн рублей), Светлый (2,7 млн рублей), Краснознаменск (2,6 млн рублей), Пионерский (2,4 млн рублей) и Озёрск (2,2 млн рублей.

Меньше всех дотаций на сбалансирование муниципального бюджета получили Ладушкинский (911 тыс. рублей) и Янтарный (524 тыс. рублей) городские округа.

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