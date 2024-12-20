Дом на проспекте Победы затопило в дождь из-за отсутствия материалов у подрядчика (фото)

С жильцами дома № 62 по проспекту Победы, чьи квартиры были затоплены в ноябре этого года из-за раскрытой кровли и отсутствия у подрядчика строительных материалов, готовы обсудить размер компенсации. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в региональном Фонде капитального ремонта в ответе на официальный запрос.

«По факту залитий помещений дома № 62 на проспекте Победы составлены акты, — пояснили в ФКР. — Ранее несколько дней отсутствовали строительные материалы, на сегодняшний день скаты покрывают металлической черепицей. Выполнена укладка 50% от всего объёма покрытия. Работы по укладке металлической черепицы планируем завершить до 23 декабря включительно. После укладки подрядная организация свяжется с собственниками помещений для обсуждения вопроса о компенсации нанесённого ущерба».

Ранее в редакцию «Нового Калининграда» обращался представитель жильцов дома № 62 по проспекту Победы, где накануне дождей была раскрыта крыша. Жители уверяли, что на тот момент у рабочих не было строительных материалов для продолжения работы, из-за чего ряд квартир серьёзно пострадал. Отметим, что паспорт объекта сообщает, что ремонт дома проводит компания СК «Стандарт», а заявленные сроки ремонта — с 14 августа по 2 ноября текущего года.