В области усилили патрулирование охотугодий для выявления павших кабанов

На территории Зеленоградского муниципального округа усилили патрулирование охотугодий для выявления больных и павших кабанов. Об этом сообщили в региональном минприроды.

Решение принято в связи с обнаружением трупов павшего кабана, заражённых вирусом африканской чумы свиней.

«В случаях обнаружения павших кабанов убедительно просим сообщать:

— в Службу ветеринарии Калининградской области по телефону горячей линии (4012) 52-72-99,

— Департамент лесного хозяйства и использования объектов животного мира по телефону (4012) 994-541», — отметили в минприроды.