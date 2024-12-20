В области усилили патрулирование охотугодий для выявления павших кабанов

На территории Зеленоградского муниципального округа усилили патрулирование охотугодий для выявления больных и павших кабанов. Об этом сообщили в региональном минприроды.
Решение принято в связи с обнаружением трупов павшего кабана, заражённых вирусом африканской чумы свиней.
«В случаях обнаружения павших кабанов убедительно просим сообщать:
— в Службу ветеринарии Калининградской области по телефону горячей линии
— Департамент лесного хозяйства и использования объектов животного мира по телефону (4012) 994-541», — отметили в минприроды.