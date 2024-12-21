WhatsApp*, Skype и ещё 10 мессенджеров внесены Роскомнадзором в реестр ОРИ

WhatsApp*, Skype и ещё 10 мессенджеров внесены Роскомнадзором в реестр ОРИ
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Роскомнадзор 19 декабря включил в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) WhatsApp (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta*), Skype и 10 других мессенджеров. Как сообщает «Коммерсант», все эти сервисы с момента включения в реестр обязаны в течение года хранить информацию пользователей, а также и передавать её правоохранительным органам по запросу.

Также в реестр Роскомнадзора попали мессенджеры:

  • Wire;

  • Element;

  • KakaoTalk;

  • Session;

  • Crypviser;

  • DUST;

  • Pinngle;

  • Status;

  • Keybase;

  • Trillian.

«В случае неисполнения организатором распространения информации в сети „Интернет“ обязанностей, — уточняет Роскомнадзор, — доступ к информационным системам и (или) программам для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети „Интернет“ и функционирование которых обеспечивается данным организатором, может быть ограничен оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети „Интернет“, до исполнения организатором таких обязанностей, на основании вступившего в законную силу решения суда».

На портале отмечается, что ОРИ обязан установить оборудование для обеспечения удаленного доступа ФСБ к информации о пользователях и их действиях.

*принадлежит экстремистской и запрещенной в России Meta*

* Meta Platforms Inc. — Запрещенная в России организация. Организация признана экстремистской Тверским судом города Москвы.

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