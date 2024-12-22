Погода в Калининграде 22 декабря

Днём в воскресенье, 22 декабря, в Калининградской области ожидается облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура будет в районе +5°C. Ветер, как обещают синоптики, будет северный, умеренный, около пяти метров в секунду. Атмосферное давление пониженное — 744 мм ртутного столба.



На побережье, как и на площади всего региона, днём также ожидается дождь со снегом, который к ночи сохранится. Воздух в Светлогорске, Зеленоградске, Балтийске и Полесске прогреется до +6°C, а на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) — до +4°C.

Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах ожидается до +4°C, на востоке — около 0°C, а в Калининграде, Багратионовске и Полесске, обещают +2°C.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в воскресенье ждёт облачная погода и дождь на протяжении всего дня. Утром температура в Калининграде будет в районе +4°C, днём повысится до +5,6°C, а вечером опустится до +4,6°C. В течение всего дня обещается умеренный юго-западный ветер. Влажность — на уровне 92%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» прогнозируют, что «воскресенье будет пасмурным и дождливым: периодический дождь/морось уже наблюдается по области и сохранится вплоть до вечера (с наибольшей интенсивностью до обеда), при этом на востоке региона (Краснознаменский, Нестеровский, Гусевский, Озерский р-н) не исключены смешанные осадки в виде дождя с мокрым снегом. Днем в Калининграде, на западе области и побережье +4...+6°С, в остальной части региона +1...+3°С. Ветер южный/юго-западный, до обеденных часов порывистый (в порывах до 12-15 м/с), к вечеру ослабнет».