Без существенных изменений до конца года: прогноз погоды на ближайшие дни

На предстоящей неделе погода в Калининградской области станет более спокойной и останется такой вплоть до конца года. В ближайшие дни будет всё ещё достаточно тепло для зимы. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Интенсивные осадки прекратятся, однако периодически (особенно в понедельник и среду) будут вероятны небольшие дожди/ морось, местами с мокрым снегом, в тёмное время суток (особенно на востоке региона) высока вероятность гололедицы. <...> Небо вполне сможет нас порадовать прояснениями, вероятность которых наиболее высока во вторник. Ветер в предстоящие дни полностью ослабнет», — говорится в сообщении.

Во вторник ночью в Калининграде и области при прояснениях до −1...-3°C (на побережье около 0...+3°C), переменная облачность и без существенных осадков (местами не исключен слабый дождь/ переохлаждённый дождь/ мокрый снег, возможна гололедица). Днём +1...+3°C в Калининграде и области и +3...+5°C на побережье, переменная облачность/ облачно с прояснениями и без осадков. В ночные и утренние часы высока вероятность тумана, местами сильного (возможно ухудшение видимости). Ветер западный/ северо-западный, слабый (3-6 м/с).

В среду ночью в Калининграде и области −1...+1°C (на побережье +1...+4°C), переменная облачность/ облачно с прояснениями и без осадков. Днём в Калининграде и области +1...+3°C (на побережье +2...+4°C), облачно/ облачно с прояснениями и вероятны небольшие дожди/ морось преимущественно днём и вечером. Ветер южный/ юго-западный, 4-8 м/с, на побережье порывистый.

«Во второй половине недели погодная стабильность продолжится благодаря устойчивой синоптической обстановке. Нас ждёт монотонная погода с преобладанием инверсионной облачности (ввиду наличия слоя высотного тепла) и околонулевыми температурами (около 0...+5°C днём и вероятность слабого «-» ночью). Существенных осадков ждать не стоит, однако периодически будут не исключены небольшие дожди/ морось (в том числе в переохлажденной фазе), что вновь может привести к образованию гололедицы», — добавили в паблике. По прогнозу синоптиков, атмосфера глубокой осени «продлевается до января».