Кафедральный собор заказал разработку архитектурной концепции сцены и галереи

Кафедральный собор выделил порядка 3 млн рублей на разработку архитектурной концепции многоуровневого, мультифункционального пространства сцены и крытой галереи. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчику в том числе необходимо провести предварительное исследование сцены, проанализировать выявленные недостатки, описать текущее состояние объектов сценического пространства и разработать новые архитектурные решения. Название компании, с которой заключается контракт, на момент подготовки материала указано не было.

Разработкой концепции крытой галереи, согласно проекту договора, займётся ООО «Артур Сарниц-Кёнигсберг». Помещение должно представлять собой телескопический тамбур между концертным залом Кафедрального собора и отдельно стоящим зданием туалета, расположенного по адресу: ул. Канта, 1. Необходимо, в частности, предложить варианты примыканий галереи к зданиям собора и туалета, способы и схемы трансформации и передвижения телескопического тамбура, а также разработать проект новых входных ворот в туалет.

Обе закупки были проведены у единственного поставщика 22 декабря. На работы в обоих случаях отводится 90 дней. Стоимость каждого контракта — 1,49 млн рублей. Источник финансирования — собственные средства заказчика.