В Калининграде выявили точку несанкционированной торговли хвойными деревьями (видео)

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Полицейские в ходе рейда выявили точку несанкционированной торговли хвойными деревьями в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

«Несанкционированная продажа сосен, пихт и елей была выявлена на ул. Фестивальная аллея. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ „Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)“», — говорится в сообщении.

Указанное правонарушение влечёт наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей, напомнили в МВД.

За один день было проверено несколько торговых точек, где предприниматели продают елки, пихты, сосны, а также пиротехнические изделия. Рейды планируют проводить регулярно.

Видео: пресс-служба регионального управления МВД России

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