Погода в Калининграде 24 декабря

Днём во вторник, 24 декабря, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Вероятны туманы. По данным Гидрометцентра России, в Калининграде температура будет не выше +3°C. Ветер, как обещают синоптики, будет юго-западный, слабый, около двух метров в секунду. Атмосферное давление — 767 мм ртутного столба.



На побережье, как и на площади всего региона, днём будет значительно холоднее, чем несколькими днями ранее. По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в большей части муниципалитетов (за исключением Балтийского, Мамоновского и Светлогорского округов) ожидается небольшой снег с дождём. Лишь на побережье днём обещают +2°C, во всех остальных районах будет около ноля. Также на территории всей области прогнозируют ночные заморозки (до −2°C).

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион во вторник ждёт малооблачная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе −0,5°C, днём повысится до +2,3°C, а вечером опустится до +0,2°C. В течение всего дня обещается слабый юго-западный ветер. Влажность — на уровне 97%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что во вторник в Калининграде и области стоит ожидать переменную облачность без существенных осадков (местами не исключен слабый дождь/переохлажденный дождь/мокрый снег, возможна гололедица).

«Днём +1...+3°C в Калининграде и области и +3...+5°C на побережье, переменная облачность/облачно с прояснениями и без осадков. В ночные и утренние часы высока вероятность тумана, местами сильного (возможно ухудшение видимости). Ветер западный/северо-западный, слабый (3-6 м/с)», — добавляют эксперты.