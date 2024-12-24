ТФОМС: в новогодние каникулы медучреждения будут работать пять дней

В период новогодних каникул амбулаторно-поликлиническая служба региона будет работать 30 декабря, 2, 3, 4 и 6 января. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области.

В указанные дни в поликлинических отделениях лечебных учреждений организуется работа службы неотложной помощи. Взрослые поликлиники будут открыты с 9 до 15 часов, детские — с 9 до 14. Вызвать врача на дом можно будет до 14 часов. 29, 31 декабря, 1, 5, 7 и 8 января — выходные дни.

Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф будет работать круглосуточно. Вызов бригады СМП по телефонам: 103, 03 и 112.

С 9 января медицинские организации будут функционировать в обычном режиме.