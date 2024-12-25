Погода в Калининграде 25 декабря

Погода в Калининграде 25 декабря
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Днём в среду, 25 декабря, в Калининградской области ожидается облачная погода и небольшой кратковременный дождь. По данным Гидрометцентра России, в Калининграде температура будет не выше +4°C. Ветер, как обещают синоптики, будет юго-западный, слабый, около трёх метров в секунду. Атмосферное давление — 773 мм ртутного столба.

По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, небольшой дождь ожидается на всей территории региона. На побережье и в центральной части региона днём обещают +4°C, а на востоке области немного холоднее, +2°C. Также практически на всей территории области прогнозируют ночные заморозки, от −1°C в центральной части области до −3°C на востоке. Ниже нуля температура не опустится лишь на балтийском побережье.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в среду ждёт пасмурная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +1,1°C, днём она повысится до +3,2°C, а вечером ещё немного вырастет, до +3,8°C. В течение всего дня обещается слабый юго-западный ветер. Влажность — на уровне 100%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в среду в Калининграде и области стоит ожидать переменную облачность и слабый дождь.

«Днём в Калининграде и области +1...+3°C (на побережье +2...+4°C), облачно/облачно с прояснениями и вероятны небольшие дожди/морось преимущественно днем и вечером. Ветер южный/юго-западный, 4-8 м/с, на побережье порывистый», — заключают метеорологи.

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