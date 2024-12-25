Беспрозванных рассказал о ремонте больниц региона в ближайшие три года

В ближайшие три года областные власти планируют ремонт в нескольких больницах региона. Работы проведут также почти в 30 фельдшерско-акушерских пунктах. Об этом рассказал губернатор Алексей Беспрозванных во время послания об основных направлениях своей деятельности и деятельности регионального правительства на пять лет на расширенном заседании Заксобрания 24 декабря.

Он напомнил, что к 2030 году перед властями государства стоит задача повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. В 2025 году правительство области с учётом средств фонда ОМС вложит в здравоохранение более 36 млрд рублей. Глава региона отметил, что параллельно с финансированием предстоит решить задачу повышения качества медицинских услуг, доступности специалистов и сокращения ожидания приёма.

Губернатор также заявил, что в планы областного правительства с 2026 по 2029 годы входит строительство межрайонного медико-диагностического центра в Советске, современных поликлиник в Калининграде и других муниципалитетах. В 2025 году власти хотят начать строительство больницы в Багратионовске и открыть детскую поликлинику на улице Молодой Гвардии. Её строили на средства частного инвестора.

«В ближайшие три года планируем ремонт в Детской областной больнице и детском отделении Неманской больницы, Краснознаменской и Полесской больницах, Инфекционной больнице Калининградской области, приведем в порядок 29 фельдшерско-акушерских пунктов, обновим 4-й этаж Светловской ЦРБ и других», — заверил губернатор.