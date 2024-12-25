Губернатор: проблема обращения с отходами в регионе стоит остро

Проблема эффективного обращения с отходами в Калининградской области стоит острее, чем в других регионах. Это связано с логистическими особенностями области. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных во время послания об основных направлениях своей деятельности и деятельности регионального правительства на пять лет на расширенном заседании Заксобрания 24 декабря.

Глава региона пояснил, что на обработку уходит 13% от всех коммунальных отходов. Процент утилизированного мусора ещё ниже. Беспрозванных отметил, что в ближайшее время областным властям предстоит модернизировать действующие мощности полигонов в Барсуковке и Жаворонково. Помимо этого, необходимо выявлять и ликвидировать несанкционированные свалки.

Глава региона пообещал, что в западной части Калининградской области построят мусоросортировочный комплекс. Помимо этого, власти планируют рекультивировать ранее закрытые полигоны вблизи посёлков Круглово и Ельняки.

«Комплекс мероприятий позволит обеспечить обработку 100 % объёма ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов. Снизить захоронение отходов в два раза, а также вовлечь в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства в качестве вторичных ресурсов и сырья. Наведем порядок в вывозе мусора с площадок. Нам также предстоит продолжить важную, с прицелом на будущее, работу по формированию культуры раздельного сбора мусора», — рассказал Беспрозванных.