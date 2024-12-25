В Полесском округе разрешили построить рыбную ферму

Областные власти разрешили построить рыбную ферму в п. Лесном Полесского округа. Разрешение было выдано 10 декабря. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Физическому лицу, чьи данные не раскрывается, разрешили построить два здания фермы на ул. Лесной. Их строительство планируется на участке с кадастровым номером 39:10:000000:865. Разрешённая форма использования участка — животноводство. Стоимость по кадастру — 49,2 тыс. руб.

Согласно данным публичной кадастровой карты, общая площадь участка составляет 10 тыс. кв. м. Уточняется, что здания фермы будут одноэтажными.