Россиян предупредили о «новогодних» схемах мошенничества

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Банки в преддверии новогодних праздников фиксируют рост активности мошенников. Злоумышленники используют ситуативный фишинг и создают поддельные приложения компаний, обещая выгодные предложения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «ВТБ».

Первая из наиболее частых схем — ложные уведомления о выплатах. Под видом новогодних бонусов или социальных выплат пользователям предлагают установить «официальное приложение». После загрузки у мошенников появляется доступ к телефону пострадавших. Вторая схема — фальшивые распродажи и скидки. Мошенники создают поддельные сайты и приложения с предложениями от имени разных компаний. После перехода пользователь скачивает программное обеспечение, которое собирает данные карт, учётных записей и пароли.

Ещё одна схема, активно используемая аферистами перед новогодними праздниками, — поздравительные ссылки. Мошенники рассылают новогодние открытки или видео в мессенджерах. Переход по таким ссылкам активирует программное обеспечение, получающее доступ к данным телефона. Кроме того, активизировалась схема с новогодними предложениями с вредоносным программным обеспечением. Пользователям предлагают скачать праздничные обои или новогодние чек-листы. Такие приложения также предоставляют злоумышленникам доступ к камере, микрофону, банковским приложениям и так далее.

Чтобы обезопасить себя, эксперты «ВТБ» посоветовали устанавливать приложения только из официальных магазинов приложений и не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений и мессенджеров. Помимо этого, пользователям не стоит доверять программам, запрашивающим доступ к камере, микрофону, файлам и другим функциям без явной на то необходимости. Для безопасности личных данных также важно использовать антивирусное программное обеспечение и обновлять его.



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