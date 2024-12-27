«Почта России» рассказала о графике работы отделений на новогодних праздниках

Во время новогодних праздниках в графике работы почтовых отделений Калининградской области произойдут изменения. Об этом сообщила пресс-служба «Почты России».

31 декабря и 7 января будут выходными для отделений «Почты России», за исключением почтовых офисов с пунктами выдачи заказов маркетплейсов. 1 января отделения работать не будут.

2 января в обычном режиме будут работать крупные почтовые отделения Калининграда и области. 3, 4, 5, 8 января почтовые офисы вернутся к работе в обычном режиме. Рабочий день в отделениях будет сокращён на один час 6 января. Отделения с пунктами выдачи заказов маркетплейсов работают по установленному режиму.

Уточняется, что в праздничные дни почтальоны будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. «Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления, газеты и журналы, некоторые сельские отделения могут работать по другому графику», — рассказали в «Почте».

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте или в мобильном приложении компании.