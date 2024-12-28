У 32% прошедших репродуктивный скрининг нашли болезни или риски их развития

У 32% россиян, которые прошли репродуктивный скрининг, нашли заболевания или риски их развития. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.



68% россиян фертильного возраста, прошедших за 11 месяцев 2024 года диспансеризацию, имеют I группу здоровья — у них нет заболеваний и факторов риска их развития. Всего бесплатное обследование за этот период прошли более 5,7 млн человек.

Как следует из методических рекомендаций, разработанных Минздравом, по итогам диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста (18–49 лет) определяют одну из трех групп здоровья. Таким образом, ко II и III группе отнесли 32% россиян, прошедших скрининг. Как распределяются доли по этим двум группам, в министерстве не уточнили.

Во II группу врачи включают тех, у кого нет заболеваний репродуктивной системы, но есть факторы риска: вредные привычки, хронические болезни и т. д. В III группу попадают женщины с гинекологическими заболеваниями, требующими диспансерного наблюдения или специализированной медпомощи, а также мужчины с заболеваниями репродуктивной системы или доказанным снижением фертильности, следует из рекомендаций.

Пока репродуктивный скрининг чаще проходят женщины. По словам представителя Минздрава, обследование за 11 месяцев прошли 3,5 млн женщин и 2,2 млн мужчин.