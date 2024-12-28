Кабмин одобрил законопроект о невозвратных тарифах в гостиницах

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Правительство России одобрило законопроект, наделяющий кабинет министров полномочиями вводить различные виды бронирования средств размещения, в том числе невозвратные тарифы в гостиницах. Нововведение позволит туристу выбрать наиболее подходящий для себя вариант, а гостиницам — повысить загрузку и рентабельность, сообщает «Интерфакс».

«Введение невозвратных бронирований позволит максимально учесть интересы людей. При возвратном бронировании турист сможет полностью вернуть расходы на гостиницу в случае отмены путешествия. При невозвратном — получить гостиничные услуги по сниженной цене. При этом сохраняется возможность вернуть предоплату в случае отмены поездки из-за болезни или другой серьезной форс-мажорной ситуации», — пояснили в Минэкономразвития.

Ведомство уточнило, что законопроект в ближайшее время будет внесён в Госдуму, его рассмотрение планируется в весеннюю сессию. При его принятии невозвратные бронирования могут быть введены наравне с возвратными во втором полугодии 2025 года.

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