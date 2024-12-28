Власти Калининграда установили экраны для демонстрации флажков и прогноза погоды (фото)

В Калининграде на Гвардейском проспекте вывешивают светодиодные экраны. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



28 декабря, как отмечается в сообщении, светодиодные экраны должны повесить вдоль половины проспекта. В воскресенье, 29 декабря, экраны повесят на второй половине улицы у Горсовета.

«Изначально это задумывалось как альтернатива флажкам, которые постоянно приходится развешивать перед праздниками, а после снимать (что регулярно влечёт бюджетные расходы), теперь же праздничное оформление можно просто загрузить при необходимости онлайн. А по будням на этих экранах будет транслироваться прогноз погоды и время, а если понадобится, то „штормовые предупреждения“ от нашего ГО и ЧС и другие экстренные объявления. Эти опции запустим ближе к весне», — сообщает пресс-служба.

Всего было закуплено 36 таких приборов.