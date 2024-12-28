Власти Калининграда установили экраны для демонстрации флажков и прогноза погоды (фото)

Власти Калининграда установили экраны для демонстрации флажков и прогноза погоды (фото)
Фото: пресс-служба администрации Калининграда
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В Калининграде на Гвардейском проспекте вывешивают светодиодные экраны. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

28 декабря, как отмечается в сообщении, светодиодные экраны должны повесить вдоль половины проспекта. В воскресенье, 29 декабря, экраны повесят на второй половине улицы у Горсовета.

«Изначально это задумывалось как альтернатива флажкам, которые постоянно приходится развешивать перед праздниками, а после снимать (что регулярно влечёт бюджетные расходы), теперь же праздничное оформление можно просто загрузить при необходимости онлайн. А по будням на этих экранах будет транслироваться прогноз погоды и время, а если понадобится, то „штормовые предупреждения“ от нашего ГО и ЧС и другие экстренные объявления. Эти опции запустим ближе к весне», — сообщает пресс-служба.

Всего было закуплено 36 таких приборов.

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