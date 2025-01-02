Путин поручил ввести единый экзамен по русскому для иностранных абитуриентов

Президент России Владимир Путин поручил Правительству представить предложения по введению единого стандартизированного вступительного экзамена по русскому языку для иностранных абитуриентов, поступающих в российские вузы и научные организации на программы высшего образования. Об этом сообщает ТАСС.

В поручении отмечается необходимость определения единых требований к уровню владения языком, необходимому для освоения образовательных программ, и к порядку проведения вступительного экзамена.

Кроме того, Правительству необходимо представить предложения по созданию государственного информационного сервиса (цифровой платформы, функционирующей по принципу «одного окна») для иностранных абитуриентов и студентов, предусмотрев в том числе размещение данных о возможностях и условиях получения образования в России и об имеющихся мерах поддержки.

Срок исполнения поручения — 1 мая 2025 года.