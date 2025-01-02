Путин поручил ввести единый экзамен по русскому для иностранных абитуриентов

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Президент России Владимир Путин поручил Правительству представить предложения по введению единого стандартизированного вступительного экзамена по русскому языку для иностранных абитуриентов, поступающих в российские вузы и научные организации на программы высшего образования. Об этом сообщает ТАСС.

В поручении отмечается необходимость определения единых требований к уровню владения языком, необходимому для освоения образовательных программ, и к порядку проведения вступительного экзамена.

Кроме того, Правительству необходимо представить предложения по созданию государственного информационного сервиса (цифровой платформы, функционирующей по принципу «одного окна») для иностранных абитуриентов и студентов, предусмотрев в том числе размещение данных о возможностях и условиях получения образования в России и об имеющихся мерах поддержки.

Срок исполнения поручения — 1 мая 2025 года.


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