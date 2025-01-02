«Аэрофлот» открывает регулярные рейсы между Калининградом и Кировском

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«Аэрофлот» открывает регулярные рейсы между Калининградом и Кировском (аэропорт «Хибины»). Полёты будет выполнять авиакомпания «Россия» с 31 января дважды в неделю: по пятницам и воскресеньям. Об этом сообщает пресс-служба авикомпании.

«Кировск расположен у подножия крупнейшего горного массива на Кольском полуострове Хибины, где находится одноимённый горнолыжный курорт. Он включает в себя два комплекса: Большой Вудъявр и Кукисвумчорр (расположен рядом с городом Апатиты). Сезон катания начинается в Хибинах в середине ноября и длится до июня. Обилие пологих склонов и крутые рельефные скальные участки привлекают как новичков, так и продвинутых экстремалов, любителей фрирайда», — пишет пресс-служба.

В релизе отмечается, что на новом направлении для россиян доступны билеты по государственной программе субсидированных перевозок, направленной на развитие транспортной доступности регионов.


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