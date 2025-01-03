Погода в Калининграде 3 января

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Днём в пятницу, 3 января, в Калининграде ожидается облачная погода, временами небольшие осадки. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +1°C. Атмосферное давление — 749 мм, ветер юго-западный, 7 м/с. Вероятность осадков — 63%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +3°C, на востоке области 0°C. На всей территории региона умеренный дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу облачно, небольшой мокрый снег. Температура утром 0°C, днём +1°C, вечером 0°C. Влажность составит 90%.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» предупреждают: «В районе 4-8 часов утра на Калининград и область выйдет зона интенсивных снегопадов (связанная с формирующейся фронтальной волной над морем, 2 картинка), так что к утру ожидаем повсеместное формирование покрова и резкое ухудшение дорожной обстановки. Далее, интенсивные снегопады и метели нас ждут с обедннных часов пятницы. Суммарно к субботе по области может выпасть до 10-15 сантиметров снега (местами и более). С учётом продолжения зарядов в субботу, очень тяжёлыми для дорожной обстановки и коммунальщиков окажутся предстоящие двое суток. Будьте крайне аккуратны на дорогах!».

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