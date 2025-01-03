В Калининградской области на въезде в Польшу зафиксировали скопление машин (фото)

В Калининградской области на въезде в Польшу зафиксировали скопление машин (фото)
Фото: пресс-служба ФТС России
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В Калининградской области 3 января на российско-польском участке государственной границы зафиксировано скопление ТС по направлению на выезд из России. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Как говорится в сообщении, из-за неритмичной работы польской стороны перед пунктом пропуска Мамоново-2 наблюдается скопление около 30-40 легковых автомобилей. Пост работает в штатном режиме. Для ускорения пересечения границы смена таможенного поста усилена вдвое, работают все полосы.

На пункте пропуска находится ещё 60 автомобилей, оформленных российскими таможенниками и пограничниками, но не принятых польской стороной.

По данным Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области, увеличение потока лиц и ТС на выезд из РФ в Польшу фиксируется в связи с окончанием периода новогодних праздников и выходных. С 3 января в автомобильных пунктах пропуска Калининградской области пассажирский поток увеличился в среднем в 2,4 раза.

«В целях обеспечения бесперебойного пропуска лиц и транспортных средств автомобильные пункты пропуска Багратионовск, Мамоново (Гжехотки) функционируют в реверсивном режиме. Для ускорения процесса пропуска через государственную границу в указанных пунктах пропуска увеличено количество рабочих мест представителей государственных контрольных органов в пунктах пропуска. При пересечении государственной границы необходимо учитывать, что в результате неритмичной работы сопредельных пунктов пропуска на территории Республики Польша и усилении мер контроля в отношении граждан въезжающих в Республику Польша из Российской Федерации возникают очереди из транспортных средств, следующих на выезд из Российской Федерации», — сообщает Агентство.

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