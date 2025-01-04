Погода в Калининграде 4 января

Днём в субботу, 4 января, в Калининградской области ожидается переменная облачность, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура будет в районе 1°C. Ветер, как обещают синоптики, будет западный, около четырёх метров в секунду. Атмосферное давление — 758 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +2°C. В центре и на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы ожидается 0...+5°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно чуть теплее (до −1°C), а на востоке региона прохладнее (до −3°C). На всей территории области ожидаются осадки в виде снега.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в субботу ждёт ясная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе −0,3°C, днём поднимется до +1,8°C, а вечером опустится до −2,3°C. На протяжении дня прогнозируется западный ветер, до 4 м/с. Влажность — на уровне 67%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о начале похолодания со снегом и сильным ветром.

«Днём 0...-2°C в Калининграде и области (0...+2°C на побережье), переменная облачность, временами ожидаются локальные кратковременные заряды крупы/снега/мокрого снега (местами сильные). Ветер ночью и утром западный/северо-западный, днем и вечером западный/юго-западный, 4-9 м/с, в порывах в прибрежной зоне до 12-15 м/с», — добавляют синоптики.