За год в Калининградской области обезвредили более 30 тыс. боеприпасов времён ВОВ

В течение 2024 года в Калининградской области обезвредили более 30 тыс. боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота РФ.

В сообщении Балтфлота отмечается, что специалисты инженерных групп разминирования в течение года более 500 раз выезжали на проведение работ по обезвреживанию снарядов. Боеприпасы калибром от 7,92 до 152 мм утилизировали на одном из полигонов на территории региона методом подрыва с помощью тротиловых шашек.

Балтфлот также подчеркнул, что подавляющее большинство из всех снарядом — боеприпасы, поднятые специалистами МЧС России с затонувшей в Балтийском море баржи, а также обезвреженные по заявкам из муниципалитетов Калининградской области. В основном это были артиллерийские снаряды, фаустпатроны и миномётные мины.

«Количество взрывоопасных находок времён Великой Отечественной войны в Калининградской области традиционно увеличивается в весенне-летний период. Обезвреживание взрывоопасных предметов в районах области, где в годы войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция, проводится группами разминирования Балтийского флота практически ежедневно. Подавляющее большинство взрывоопасных предметов обнаруживают при проведении строительных работ, преимущественно при рытье котлованов и траншей», — говорится в сообщении пресс-службы Балтийского флота.