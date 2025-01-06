Шести кораблям Балтийского флота присвоено звание «ударные»

Комиссия Министерства обороны по итогам проверки приняла решение о присвоении почетных наименований «ударные» ряду кораблей Балтийского флота. Право носить почётное звание заслужили шесть кораблей, в числе которых корветы, малые ракетные и минно-тральные корабли, сообщает пресс-служба флота.

В ходе проверки определялось соответствие подразделений установленным критериям.

В рамках проверки военнослужащие сдали экзамены по тактической и специальной подготовке и стрельбе из стрелкового оружия. Кроме того, каждый экипаж прошёл испытания по основным предметам боевой подготовки и выполнил курсовые задачи в морских полигонах.