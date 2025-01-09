Облстат назвал средний возраст мужчин и женщин в Калининградской области

Облстат назвал средний возраст мужчин и женщин в Калининградской области
Инфографика: Калининградстат
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На начало 2024 года в Калининградской области наблюдалось превышение численности женщин над численностью мужчин. Средний возраст женщин составлял 43 года, мужчин — 39 лет. Такие данные опубликовал Калининградстат в декабре.

В целом в регионе проживало 488 150 мужчин и 545 764 женщины — на 1 000 мужчин приходится 1 118 женщин. Из общего числа женщин 44,3% находились в детородном возрасте (15-49 лет). При этом в трудоспособном возрасте численность мужчин превышала численность женщин на 27 416 человек. «Средний возраст мужчин области — 39 лет, женщин — 43 года. Ожидаемая продолжительность жизни у мужчин — 69 лет, у женщин — 78 лет», — сообщил Калининградстат.

Мужчины чаще женятся в возрасте 25-29 лет, разводятся в 35-39 лет, а женщины в 25-29 и 30-34 года соответственно.

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