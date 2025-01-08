В ФКР показали, как будут выглядеть после капремонта высотки на Моспроспекте, 64-74 (фото)

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В Калининграде в 2025 году планируют приступить к капитальному ремонту фасада двенадцатиэтажного здания на Московском проспекте, 64. Об этом сообщает телеграм-канал регионального Фонда капремонта.

«В прошлом году был разработан и согласован проект по обновлению всего комплекса. Согласно данной концепции дома № 64, 66, 68, 72 и 74 будут оформлены в двух контрастных цветах. По проекту выполним устройство вентилируемой фасадной системы, которая обладает улучшенной теплоизоляцией, защитой от влаги, устойчивостью к загрязнениям и долговечностью. Отремонтируем крыльца, установим козырьки, поручни, новые окна и двери в местах общего пользования», — рассказали в ФКР.

Как уточнили в ведомстве, жилые дома, выходящие на проспект, облицуют белыми керамическими плитами, а выходящие на набережную Преголи, — в насыщенно-коричневом цвете. При этом отделочные материалы будут отличаться и по фактуре.

Фото из ТГ-канала Фонда капремонта

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