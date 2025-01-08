Метеорологи прогнозируют обильные снегопады к выходным в Калининградской области

К концу недели в Калининградской области ожидаются снегопады. Причиной тому — атлантический циклон «Чарли», который в настоящее время находится у побережья Франции и Британии и постепенно смещается в сторону нашего региона. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области»

По предварительным прогнозам, циклон «Чарли» в пятницу принесёт в регион «обильные осадки в виде дождя/мокрого снега, а уже в субботу — интенсивные снегопады, и, вполне возможно, усиление ветра вплоть до штормовых значений на побережье».