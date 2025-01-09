СМИ: в аэропорту Владимира планируется появление калининградского направления

В аэропорту Владимира после реконструкции может появиться направление на Калининград. Об этом заявил губернатор Владимирской области Александр Авдеев «Ведомостям».



Глава региона рассказал, что в перспективе аэропорт во Владимире может стать международным. Как уточняют «Ведомости», существующий аэропорт имеет статус «совместного базирования» — то есть там присутствует и военная авиация, и ДОСААФ, охрана лесов. При этом существующая взлетная полоса непригодна для эксплуатации гражданских судов, а ее длина не позволяет принимать современные самолеты. Планируется увеличение длины полосы, чтобы аэропорт начал принимать гражданские суда.

Отмечается, что после реконструкции в аэропорту Владимира могут появиться направления на Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Симферополь, Кавминводы и восток России — Новосибирск и Екатеринбург. Другие «в перспективе интересные» направления, по словам Авдеева, — Минск и страны Ближнего Востока, например Турция. Возможность международных перелетов закладывается в технические решения по реконструкции авиаузла.