Власти: в 2025 году благоустроят территории в семи муниципалитетах области

В 2025 году комплексно благоустроят общественные территории в семи муниципальных образованиях Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство строительства и ЖКХ области.



Комплексное благоустройство будут выполнять в Калининграде, Балтийском и Янтарном городских округах, Краснознаменском, Неманском, Правдинском и Черняховском муниципальных округах.

«Так, в Немане будет благоустроен Сквер влюбленных на улице Победы. Проект предусматривает устройство пешеходных дорожек, освещения, установку лавочек и урн. Также будет проведено озеленение территории. Украшением станут входные группы и арки», — говорится в сообщении пресс-службы и уточняется: «Также в регионе продолжается реализация проектов — победителей Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений со сроком реализации 2024-2025 гг.: „Парк воды, культуры и отдыха“ (Гусев); „Янтарный талисман“, Аллея дружбы, променад с пирсом и Санаторский парк» (Зеленоградск) и „Музей города Советска под открытым небом“».

В министерстве строительства и ЖКХ Калининградской области заявили, что в 2024 году было выполнено комплексное благоустройство 27 территорий — 11 дворовых и 16 общественных в шести муниципальных образованиях Калининградской области: Калининграде, Янтарном и Пионерском округах, Гвардейском, Краснознаменском и Правдинском муниципальных округах. Отмечается, что на реализацию мероприятий было направлено более 265 миллионов рублей.