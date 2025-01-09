В ДТП в Черняховске пострадал семилетний ребёнок, вышедший на проезжую часть

В Черняховске на улице Победы утром 8 января произошло ДТП, в котором пострадал семилетний пешеход. Об этом сообщают в официальном канале Госавтоинспекции Калининградской области в четверг, 9 января.

Как говорится в сообщении, ребёнок внезапно вышел на проезжую часть из-за припаркованного транспортного средства. 42-летний водитель, которая управляла автомобилем «KIA», допустила наезд на пешехода. Водитель сообщила о ДТП в полицию.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребёнок получил телесные повреждения.