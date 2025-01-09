Кошевой: на капремонт улиц Зеленоградска в 2025-м направят более 120 млн рублей

На капитальный ремонт улиц Зеленоградска в 2025 году планируют направить более 120 млн рублей. Об этом во время прямой линии «ВКонтакте» 9 января рассказал глава администрации муниципалитета Сергей Кошевой.

Он заявил, что в программу капремонта попали три улицы в городе. На двух из них — Приморской и Саратовской — по словам Кошевого, работы уже ведутся. На их ремонт власти муниципалитета направили 65 и 10 млн рублей соответственно. По ремонту последней, улицы Золотистой, «в ближайшее время будут объявлены конкурсные процедуры». Стоимость работ на ней оценивается в 52,2 млн рублей.

«На все эти работы в 2025 году мы потратим 127 млн рублей из бюджета округа. Цифры понимаете сами: 30 млн рублей нам даёт область, и 127 млн рублей выделяем мы», — рассказал Сергей Кошевой.