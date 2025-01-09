Кошевой: земля под аварийными домами на Володарского станет деловой зоной

Кошевой: земля под аварийными домами на Володарского станет деловой зоной
Комплекс аварийных домов на улице Володарского в Зеленоградске. Изображение: скриншот «Яндекс. Карт»
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Участки под аварийными домами по улице Володарского в Зеленоградске станут общественно-деловой зоной. Назначение земель изменят после полного расселения домов. Об этом во время прямой линии «ВКонтакте» 9 января рассказал глава администрации муниципалитета Сергей Кошевой.

Чиновник заявил, что благоустройству квартала между улицей Володарского и Курортным переулком мешает расселение домов. Так, дом № 5 А уже расселён и снесён, а дома под номерами 5 В и 5 Г расселены частично. По завершении мероприятий власти округа сформируют единый участок площадью в 670 кв. м. Его переведут из среднеэтажной жилой зоны в общественно-деловую зону, что, по мнению Кошевого, исключит строительство жилья.

«Земельный участок методом публичного предложения будет выставлен на аукцион под строительство музея, ресторана или кафе. Благоустройством территории займётся инвестор, когда аварийные дома будут снесены. Я думаю, он их и снесёт. Поймите, благоустраивать территорию под аварийными домами за бюджетные средства в настоящий момент нет средств», — рассказал глава администрации Зеленоградска о планах на территорию.

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