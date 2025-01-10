Горвласти: в Калининграде перекроют перекрёсток с Киевской из-за ремонта коллектора

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Подрядчик приступает к началу работ по реконструкции изношенного канализационного коллектора от КНС-8 по улице Тихорецкой до проектируемой камеры действующего коллектора на Железнодорожной. В связи с этим будут проводиться ограничения дорожного движения в несколько этапов, сообщается в телеграм-каналах областного «Водоканала» и администрации Калининграда.

Первый этап работ пройдёт с 13 января до 1 марта. Первое перекрытие участка дороги запланировано с пересечения улицы Киевской и 2-го Трамвайного переулка до перекрестка с Трамвайным переулком. Поворот направо с улицы Киевской на 2-й Трамвайный переулок будет запрещён.

«На улицу Суворова водители могут доехать от Оранжевого моста по проспекту Калинина. С улицы Суворова на Киевскую можно попасть, повернув на улицу Южную, далее — на Трамвайный переулок. Движение по улице Южной и Трамвайному переулку осуществляется в соответствии с ПДД», — сообщает «Водоканал».

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Изображение: телеграм-канал областного «Водоканала»

Подрядчиком выступает ООО «Монтажно-эксплуатационная фирма „АСК“». Ему удалось снизить начальную стоимость контракта с 1,3 до 1,2 млрд руб. Согласно документам, подрядчик должен будет заняться реконструкцией сетей. Трубы канализации будут прокладывать на глубине до 12,2 метра. Общая протяжённость сетей составит 3,7 километра.

Работы на всей протяженности коллектора продлятся до 2 февраля 2026 года.

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