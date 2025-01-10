Неофициальное штормовое предупреждение: синоптики ожидают метель и усиление ветра

В связи с прохождением циклона «Чарли» над Калининградской области, в ближайшие часы продолжится ухудшение погодных условий. Об этом сообщают синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В регионе с вечерних часов пятницы с сохранением до утра и первой половины дня субботы ожидается снег/мокрый снег, временами сильный. «Ожидается выпадение до 15-20 мм/12ч, вероятно налипание мокрого снега, гололедица на дорогах, снежные заносы и ухудшение видимости, по области местами метель. Возможно формирование снежного покрова высотой до 10-15 сантиметров ко дню субботы», — сообщают синоптики. В центральных и восточных районах осадки будут менее интенсивными — не более 5-10 мм/12ч, местами метель, снежные заносы и ухудшение видимости.

В пятницу вечером и к полуночи на побережье усилится юго-западный/западный/северо-западный ветер с порывами до 20-23 м/с, в Калининграде и области до 15-19 м/с. Во второй половине ночи пиковые значения ветра до 20-23 м/с ожидаются на юго-западе (по линии Балтийская коса-Светлогорск). К утру ожидается прохождение центра циклона и ослабление ветра переменных направлений.